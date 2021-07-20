مصيلحي: 92% من أراضي الدلتا الجديدة صالحة للزراعة (فيديو)





قال نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي، إن منطقة الساحل الشمالي الغربي كانت أحد المناطق الهشة التي بها موارد غير مستغلة، مؤكدًا أنه حان الوقت من أجل استثمار هذه المنطقة.وأضاف "مصيلحي" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء أنه وجد بهذه المنطقة بعض الأشجار المتحجرة التي تثبت أنه كان يتم زراعة هذه المنطقة التي كانت تعتبر سلة الغلال بمناخها وطبيعتها.وأشار إلى أنه تم دراسة تربة منطقة الدلتا الجديدة والتي أثبت أنها من أخصب المناطق الزراعية، موضحًا أن 92% من أراضيها صالحة للزراعة والتي ستبدأ بزراعة 2.2 مليون فدان.وأكد أنه من الممكن التوسع مستقبلًا في زراعة هذه المنطقة خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه تم زراعة 200 ألف فدان وإنتاج محاصيل زراعية بالفعل قبل الانتهاء من زراعة مليون فدان خلال عامين.