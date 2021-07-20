Advertisements

مؤرخ عن أكلة الفتة: ليس لها علاقة بقدماء المصريين.. ويعلق:"كفاية هبد"

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
نفى المرشد السياحي والمؤرخ المعروف بسام الشماع، أن تكون أصل الأكلة الشعبية المصرية المعروفة بـ "الفتة" يرجع لقدماء المصريين، حيث أنه لا يوجد دليل أثري على ذلك. 

وتابع الشماع في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن هناك الكثير من المواقع الإلكترونية التي نشرت مقالًا بخصوص أكلة "الفتة"، وتردد جميعها مقاطع يبدو أنها منسوخة من مصدر غير معروف، حيث لا مصادر معتمدة للكلام عن أكلة الفتة بهذا الشكل التفصيلي. 

ومما ذكرته بعض المواقع -حسب قول الشماع- أن المعبود سوبك عمره ٩ آلاف عام، وهذا غير صحيح، كما ذكر موقعًا شهيرًا، أن نصًا هيروغليفيًا فى معبد تحت الأرض عمره ٩ آلاف عام يشرح معنى كلمة فتة، مع العلم أنه منذ 9 آلاف عام لم يكن هناك هيروغليفي، وأين هذا المعبد المدفون تحت الأرض والذي تعلمه هذه الجريدة؟. 

وأوضح الشماع أن كاتبة المقال تابعت أن كلمة فتة من فتات، وأن أصل هذه الكلمة هيروغليفي، فمن أين هذه المعلومة وما هو مصدرها، وبالطبع هي معلومات وهمية، وتندرج تحت بند "الهبدولوجي".  

وقال الشماع أن مصطلح هبدولوجي، يطلقه على كل معلومة غير صحيحة تنتشر انتشارًا كبيرًا دون تثبت أو مصادر، وعكس هبدولوجي آركيولوجي، والتي تعني علم الآثار الموثق.  

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر قدماء المصريين الفتة الفتاة الاثار

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

نجم برشلونة يفجرها: رونالدو طلب مني الانتقال إلى يوفنتوس

منذ ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يحسم مصيره من ضم نجم الأهلي للزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يجري تعديل جديد على تشكيل الأهلي أمام البنك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ أقل من ساعة

الهجرة تكشف حقيقة إصابة مواطنين في حريق كنيسة بكندا

منذ حوالي 6 ساعات

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

القاطرة الإفريقية.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

منذ حوالي 5 ساعات

الأكثر مساهمة في الأهداف.. الكاف يحتفل بنجم الأهلي الذهبي

منذ نصف ساعة

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"عمتشي" أو "صاحبتشي" حرف "تشه" له أصل هيروغليفي

أجمل هبدة الساعة واحدة.. أخبار غير صحيحة (فيديو)

بمناسبة التراث العالمي.. خبير يقترح "سياحة غطس أثرية" في جزيرة فيلة

أدرعي: ولدنا في فلسطين منذ 3 آلاف عام.. ومؤرخ: يعني قبل ما تتولدوا؟

أعمدة جرانيتية يستخدمها الأهالي لحماية منازلهم في قنا.. وخبير: من أين أتوا بها؟

الشماع: يا متحف الإسماعيلية موشى ديان لص.. وخبير: ديان ارتكب جريمة سرقة الآثار من سيناء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

11:35 م

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

11:30 م

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

06:58 م

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

03:35 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان