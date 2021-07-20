مؤرخ عن أكلة الفتة: ليس لها علاقة بقدماء المصريين.. ويعلق:"كفاية هبد"

نفى المرشد السياحي والمؤرخ المعروف بسام الشماع، أن تكون أصل الأكلة الشعبية المصرية المعروفة بـ "الفتة" يرجع لقدماء المصريين، حيث أنه لا يوجد دليل أثري على ذلك.





وتابع الشماع في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن هناك الكثير من المواقع الإلكترونية التي نشرت مقالًا بخصوص أكلة "الفتة"، وتردد جميعها مقاطع يبدو أنها منسوخة من مصدر غير معروف، حيث لا مصادر معتمدة للكلام عن أكلة الفتة بهذا الشكل التفصيلي.





ومما ذكرته بعض المواقع -حسب قول الشماع- أن المعبود سوبك عمره ٩ آلاف عام، وهذا غير صحيح، كما ذكر موقعًا شهيرًا، أن نصًا هيروغليفيًا فى معبد تحت الأرض عمره ٩ آلاف عام يشرح معنى كلمة فتة، مع العلم أنه منذ 9 آلاف عام لم يكن هناك هيروغليفي، وأين هذا المعبد المدفون تحت الأرض والذي تعلمه هذه الجريدة؟.





وأوضح الشماع أن كاتبة المقال تابعت أن كلمة فتة من فتات، وأن أصل هذه الكلمة هيروغليفي، فمن أين هذه المعلومة وما هو مصدرها، وبالطبع هي معلومات وهمية، وتندرج تحت بند "الهبدولوجي".





وقال الشماع أن مصطلح هبدولوجي، يطلقه على كل معلومة غير صحيحة تنتشر انتشارًا كبيرًا دون تثبت أو مصادر، وعكس هبدولوجي آركيولوجي، والتي تعني علم الآثار الموثق.