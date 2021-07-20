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الاسهم الأمريكية تمحو خسائر الأمس و تنهي تعاملات اليوم على مكاسب جماعية

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
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أغلقت وول ستريت على ارتفاع كبير يوم الثلاثاء، متعافية من سلسلة خسائر استمرت لأيام، إذ أدت سلسلة من نتائج الأعمال الإيجابية وتجدد التفاؤل حيال الاقتصاد إلى زيادة المخاطرة.

 

وربحت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة أكثر من واحد بالمئة، وقاد المكاسب مؤشر الأسهم القيادية داو، وذلك عقب أسوأ أداء يومي له في تسعة أشهر.

 

وحقق ستاندرد آند بورز أول تقدم له في أربعة أيام وسجل كذلك أقوى أداء يومي له منذ مارس آذار. وحقق ناسداك أول مكاسبه في ست جلسات.

 

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 549.95 نقطة بما يعادل 1.62 بالمئة إلى 34511.99 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 64.57 نقطة أو 1.52 بالمئة إلى 4323.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 223.89 نقطة أو 1.57 بالمئة إلى 14498.88 نقطة.

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