نجوم من خشب" تفتتح برنامج العيد.. على القاهرة للعرائس





‎يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "نجوم من خشب " من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس ، وذلك غدا الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على خشبة مسرح القاهرة العرائس بالعتبة ، حيث يقدم العرض يوميا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.





‎يقول الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس أن العرض عبارة عن مجموعة من العرائس تتقدم لمسابقة نجوم من خشب و يحاول كل منهم أن يتباري في إظهار موهبته ولكن يظهر "ديبو" الشرير ويحاول إفساد المسابقة ، و تتوالى الأحداث .





‎"نجوم من خشب" بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس ، تأليف و أشعار حمدى عطية ، ألحان حاتم عزت ، توزيع موسيقي شهاب عزت ، تصميم ديكور و عرائس نبيل الحلوجي، نحت محمد أمين ، فكرة و إخراج سيد رستم

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