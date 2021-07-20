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نجوم من خشب" تفتتح برنامج العيد.. على القاهرة للعرائس
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 11:41 م
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يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "نجوم من خشب " من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس ، وذلك غدا الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على خشبة مسرح القاهرة العرائس بالعتبة ، حيث يقدم العرض يوميا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.
يقول الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس أن العرض عبارة عن مجموعة من العرائس تتقدم لمسابقة نجوم من خشب و يحاول كل منهم أن يتباري في إظهار موهبته ولكن يظهر "ديبو" الشرير ويحاول إفساد المسابقة ، و تتوالى الأحداث .
"نجوم من خشب" بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس ، تأليف و أشعار حمدى عطية ، ألحان حاتم عزت ، توزيع موسيقي شهاب عزت ، تصميم ديكور و عرائس نبيل الحلوجي، نحت محمد أمين ، فكرة و إخراج سيد رستم
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