تركتها أمها وذهبت للصلاة.. سقوط طفلة من الطابق الثالث في الإسكندرية



كانت غرفة عمليات مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بسقوط طفلة من الطابق الرابع، بشارع قصر القويري، الهانوفيل العجمي، وجرى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.



على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الدخيلة، رفقة سيارة الإسعاف والجهات المعنية وبالمعاينة تبين سقوط طفلة من الطابق الثالث وجرى نقلها إلى المستشفى وترقد حاليًا في المستشفى لتلقي العلاج وتبين من التحريات بأن طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، سقطت من الطابق الثالث، بالتزامن مع وقت صلاة عيد الأضحى.



واتضح من سماع شهود الواقعة، أن الأم تركتها وقت الصلاة وعادت فوجدت ابنتها ملقاه على الأرض، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



سقطت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، من الطابق الثالث، بمنطقة العجمي غربي محافظة الإسكندرية، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.