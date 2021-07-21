أسعار الذهب في مصر ثاني ايام عيد الاضحي اليوم الاربعاء 21/ 7 /2021

استقرت اسعار الذهب في الاسواق المصرية اليوم الإربعاء 21-7-2021 ثاني ايام عيد الأضحي بعد ارتفاعات بلغت 5 جنيه في الجرام الواحد نهاية تعاملات الامس، وسط ركود في حركة البيع والشراء.

اسعار الذهب اليوم الاربعاء 21/ 7 / 2021 ثاني ايام عيد الأضحي :

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 795 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 682 جنيه، وجرام الذهب عيار 24 حقق 908 جنيه، والجنيه الذهب 9350 جنيه.

وقال ناجي فراج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسعار الذهب سجلت قفزات جديدة الامس بعد ارتفاع اسعار أوقية الذهب العالمية.

وتابع" فرج" خلال تصريحات صحفية لـ " الفجر"، " بالطبع تلك الزيادة المستمرة تعود إلى ارتفاع بقيمة 15 دولار في سعر الأوقية بالسوق العالمي بسبب المخاوف من عود إنتشار فيروس كورونا في شكل متحور."

وأضاف، " أن معظم محلات الذهب تشهد حاليا اغلاق خلال إجازة عيد الأضحى في مصر ، منوها إلى أن هناك ركود نسبي في المبيعات".

سعر اوقية الذهب العالمية

و استكمل سعر الذهب العالمي صعوده اليوم، حيث ارتفع في المعاملات الفورية اليوم 0.2 % إلى 1815.61 دولار للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوع عند 1794.06 دولار في الجلسة السابقة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1817.90 دولار.