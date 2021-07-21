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خالد النبوي: نور الشريف سبب حرصي على قراءة "مصر الحضارة"

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تحدث الفنان خالد النبوى اثناء لقائه مع الاعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء dmc  عن كواليس تحضير للفيلم التسجيلى مصر الحضارة الذى عرض خلال احتفالية نقل المومياوت الملكية من المتحف المصري الى متحف الحضار .

 وقال النبوي : اشكر فى البداية كل القائمين على هذا الحدث المصري العالمى و خاصة أ. سعدى الذى لم يبخل بأي شئ لاخراج هذا الحدث بالشكل الذي يايق بتاريخنا وحضارتنا 
واضاف : عندما ترشحت لتقديم الفيلم طلبت ان اعد بنفسي كل ما يحتويه الفيلم من كلام ومعلومات وضيوف لانى عاشق لقراءة التاريخ ، وفى طريق بحثى وتحضيري للفيلم التقيت ب عبد النبى وهو المشرف على المعبد اليهودى منذ حوالى  ٣٥ عاما ، وفى الكواليس دردشت معه وقلتله وحرصت تسجيل لقاء معاه قال رساله مصر كلها قلتله  انت مسلم و تشرف على المعبد كل هذة السنوات ليكون رده  ( كلنا بنى أدميين ) 

ويضيف النبوي : كنت طالبا والنجم الراحل نور الشريف يحتاج لوجوه جديدة فذهبت له فى مكتب العمل  تفاجأت  بوجود مكتبة كبيرة غنية بالكتب ومنها كتاب مصر الحضارة المكون من ٢٢ جزء ومن يومها تحديت نفسي وقررت ان يكون لى مكتبة فى المستقبل وبها كتاب مصر الحضارة ، وبالعزيمه والاصرار حقق حلمى واصبح لى مكتبة مليئة بالكتب التاريخية ، وخاصة كتاب مصر الحضارة الذى افادتنى قرأته فى تقديم فيلم مصر الحضارة

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