الزراعة: إعلان حالة الطوارئ وتشكيل غرف عمليات لمنع التعديات (فيديو)

أكد أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن هناك استعدادات قامت بها الوزارة وإعلان حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى وعمل غرف عمليات مركزية وفرعية لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.





وقال "عيسى" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" الثلاثاء إنه تم إلغاء الإجازات لجميع المهندسين وتشكيل غرفة عمليات من أجل رصد أي تعديات في الوحدات المحلية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية.



وأشار إلى أن الأراضي الزراعية تمثل ثروة قومية لابد من الحفاظ عليها حتى يتوارثها الأجيال جيل بعد جيل وهي ثورة ولها أهمية كبيرة، موضحًا أن هناك تعليمات مشددة من وزيرة الزراعة للتواصل الدائم والمستمر وتكليف المهندسين بالمرور بصفة مستمرة لمتابعة التعديات والأحواض.



وأكد أن غرفة العمليات منعقدة منذ يوم السبت الماضي لمواجهة أي تعديات أو إزالة، لافتًا إلى أنه خلال يوم الوقفة تم اكتشاف حالات تعدي وصلت إلى 55 حالة تم إزالتهم بالكامل، فيما كانت تصل عدد التعديات خلال الأعياد في الأعوام السابقة من 400 إلى 500 حالة وهذا بناء على تعليمات مشددة لمنع التعدي بأي صورة من الصور وتشكيل غرفة عمليات مركزية.

