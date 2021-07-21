خالد النبوي يكشف لأول مرة سرًا عن الراحل يوسف شاهين





سأل الاعلامى رامى رضوان، النجم خالد النبوى عن العالمية واهمية الجوائز والتكريمات لدى الفنان ، واجاب النبوى : ان العالمية مستويات.





وأما عن التكريمات والجوائز يقول النبوى : كنت سعيد جدا بتكريمى فى المهرجان القومى للسينما عن شخصية منصور الذهبي فى فيلم يوم وليلة لانه مهرجان بلدى الذى كرم من قبل المخرج العالمى يوسف شاهين كأفضل مخرج والزعيم عادل امام كأفضل ممثل بالاضافة الى أنى اعشق شخصية منصور الذهبى.



