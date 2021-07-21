Advertisements

خالد النبوي يكشف لأول مرة سرًا عن الراحل يوسف شاهين

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
Advertisements

سأل الاعلامى رامى رضوان، النجم خالد النبوى عن العالمية واهمية الجوائز والتكريمات لدى الفنان ، واجاب النبوى : ان العالمية مستويات.

وأما عن التكريمات والجوائز يقول النبوى : كنت سعيد جدا بتكريمى فى المهرجان القومى للسينما عن شخصية منصور الذهبي فى فيلم يوم وليلة لانه مهرجان بلدى الذى كرم من قبل المخرج العالمى يوسف شاهين كأفضل مخرج والزعيم عادل امام كأفضل ممثل بالاضافة الى أنى اعشق شخصية منصور الذهبى.

وتذكر خالد موقف جمعه بالمخرج يوسف شاهين لما كان فى مكتبه ولم يري الا صورة من فيلم باب الحديد فانتابه الفضول وسأل شاهين " انت مش بتتكرم ..مش بتاخد جوائز " ليتفاجأ بموقف المخرج يوسف شاهين يأخذة ويفتح له أرفف كثيرة بها الجوائز ومن هنا تعلم منه ان لا يضع تكريماته وجوائزة امامه لكى يركز على اعماله القادمه ولا يلتفت لنجاحاته السابقه

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

لسبب مجهول.. مطرب شعبي شهير يعلن اعتزاله

منذ ساعة

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تعرف على غيابات الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري

منذ نصف ساعة

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

كارتيرون يحسم مصيره من ضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة يفجرها: رونالدو طلب مني الانتقال إلى يوفنتوس

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ أقل من ساعة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يعلن رحيل لاعب جديد

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

01:10 ص

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

11:35 م

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

12:28 ص

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

11:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان