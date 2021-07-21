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خالد النبوي يكشف لأول مرة سرًا عن الراحل يوسف شاهين
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 12:44 ص
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سأل الاعلامى رامى رضوان، النجم خالد النبوى عن العالمية واهمية الجوائز والتكريمات لدى الفنان ، واجاب النبوى : ان العالمية مستويات.
وأما عن التكريمات والجوائز يقول النبوى : كنت سعيد جدا بتكريمى فى المهرجان القومى للسينما عن شخصية منصور الذهبي فى فيلم يوم وليلة لانه مهرجان بلدى الذى كرم من قبل المخرج العالمى يوسف شاهين كأفضل مخرج والزعيم عادل امام كأفضل ممثل بالاضافة الى أنى اعشق شخصية منصور الذهبى.
وتذكر خالد موقف جمعه بالمخرج يوسف شاهين لما كان فى مكتبه ولم يري الا صورة من فيلم باب الحديد فانتابه الفضول وسأل شاهين " انت مش بتتكرم ..مش بتاخد جوائز " ليتفاجأ بموقف المخرج يوسف شاهين يأخذة ويفتح له أرفف كثيرة بها الجوائز ومن هنا تعلم منه ان لا يضع تكريماته وجوائزة امامه لكى يركز على اعماله القادمه ولا يلتفت لنجاحاته السابقه
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