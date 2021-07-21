اسعار الدولار بالبنوك ثاني ايام عيد الاضحي اليوم الاربعاء 21 / 7 /2021

ستقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك اليوم الاربعاء 21/7 /2021 مع استمرار اغلاق تعاملاتها امام الجمهور بسب اجازة رسمية بالتزامن مع احتفالات عيد الاضحي.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 21 / 7/ 2021 في مصر:

سعر الدولار في البنك المركزي

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.