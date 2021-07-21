مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

وافق الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادى الأهلى، على بيع المحترف المالى أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء أن هناك ترحيبا من جانب المدير الفنى ببيع أليو ديانج حال وصول عرض كبير لضمه، خصوصا أن الثنائى حمدى فتحى وأكرم توفيق لديهما القدرة على تعويض غيابه.





ويمتلك أليو ديانج العديد من العروض خلال الفترة الماضية، سواء من أندية أوروبية أو خليجية وحتى هذه اللحظة لم يحسم الأهلى مصير اللاعب.





جدير بالذكر أن المدير الفنى لنادى الأهلى يعتمد فى المواجهات الأخيرة للفريق على ثنائى الوسط السولية وحمدى فتحى، مع بقاء أليو ديانج على مقاعد البدلاء.



