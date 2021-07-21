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نصيحة من الأرصاد لكيفية التعامل مع الطقس الحار (فيديو)

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 02:05 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يتسبب في زيادة الاحساس بدرجة الحرارة أكثر، وهي السبب الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وأضافت "إيمان شاكر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الثلاثاء، أننا شهدنا ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية وكانت أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو من 3-4 درجات، واعتبارًا من الأمس شهدنا انخفاض طفيف في درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع.

وناشدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خلاف فترة الظهيرة أثناء الخروج للشواطئ والمتنزهات، وحال الخروج للضرورة يتم اصطحاب كاب أو شمسية تجنبًا للإصابة بضربات الشمس، مع تناول المياه بكميات كبيرة خلال ساعات النهار، مع وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر غير مؤثرة على حالة الطرق والسفر.

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