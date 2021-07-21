نصيحة من الأرصاد لكيفية التعامل مع الطقس الحار (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يتسبب في زيادة الاحساس بدرجة الحرارة أكثر، وهي السبب الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.





وأضافت "إيمان شاكر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الثلاثاء، أننا شهدنا ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية وكانت أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو من 3-4 درجات، واعتبارًا من الأمس شهدنا انخفاض طفيف في درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع.



