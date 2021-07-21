لسبب مجهول.. مطرب شعبي شهير يعلن اعتزاله





وآثار تصريح عنبة بالاعتزال غضب الكثير من محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وجاء ذلك عقب قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر بمنع عدد من مطربي المهرجانات وكان من بينهم عنبة وموزة ونور التوت وحمو بيكا لحين تقنين أوضاعهم مع النقابة.

أعلن المطرب الشعبي عنبة، اعتزاله الغناء وذلك من خلال خاصية "الٱستوري" عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".وكتب عنبة قائلا: "أنا هبطل ده قراري حلو اوي كده".