مدير مطار الغردقة الدولي يكشف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا (فيديو)

قال اللواء طيار مراد محمد، مدير مطار الغردقة الدولي، إن مطار الغردقة مؤمن بنسبة 100% حتى في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.





وأضاف "محمد" في حواره ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" الثلاثاء إن المطار حصل على الاعتماد الصحي للمطارات بعد تطبيقه لعلامات التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.





وتابع أنه تم تخصيص أماكن لعمل مسحة الـ PCR في وجود احدث الأجهزة لاكتشاف الفيروس في وقت سريع، لافتًا إلى أنه يتم الحجر الصحي في أحد مستشفيات الغردقة المخصصة للعزل إذا كانت المسحة ايجابية.





وأشار إلى أنه تم تطعيم أكثر من 90% من العاملين، موضحًا أنه تم تأمين جميع الأماكن داخل المطار بالكاميرات من أجل زيادة الأمان بجميع أنحاء المطار.





وأكد أن هناك أكثر من 45 دولة على مستوى العالم تقوم بالطيران مباشرة إلى مطار الغردقة، لافتًا إلى أن هناك بعض الدول الجديدة التي أصبح طيرانها مباشر إلى الغردقة مثل البوسنة وكازاخستان وصربيا والسعودية.



