Advertisements

مدير مطار الغردقة الدولي يكشف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا (فيديو)

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 02:21 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال اللواء طيار مراد محمد، مدير مطار الغردقة الدولي، إن مطار الغردقة مؤمن بنسبة 100% حتى في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "محمد" في حواره ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" الثلاثاء إن المطار حصل على الاعتماد الصحي للمطارات بعد تطبيقه لعلامات التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتابع أنه تم تخصيص أماكن لعمل مسحة الـ PCR في وجود احدث الأجهزة لاكتشاف الفيروس في وقت سريع، لافتًا إلى أنه يتم الحجر الصحي في أحد مستشفيات الغردقة المخصصة للعزل إذا كانت المسحة ايجابية.

وأشار إلى أنه تم تطعيم أكثر من 90% من العاملين، موضحًا أنه تم تأمين جميع الأماكن داخل المطار بالكاميرات من أجل زيادة الأمان بجميع أنحاء المطار.

وأكد أن هناك أكثر من 45 دولة على مستوى العالم تقوم بالطيران مباشرة إلى مطار الغردقة، لافتًا إلى أن هناك بعض الدول الجديدة التي أصبح طيرانها مباشر إلى الغردقة مثل البوسنة وكازاخستان وصربيا والسعودية.

ولفت إلى أنه قريبًا سيكون هناك خطوط طيران مباشر إلى الغردقة مع فرنسا، مؤكدًا أنه وصل إلى الغردقة في الفترة الماضية حوالي 1.5 مليون سائح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مطار الغردقة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 12 ساعة

لسبب مجهول.. مطرب شعبي شهير يعلن اعتزاله

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

منذ حوالي 8 ساعات

بيانتيش يوافق على تخفيض راتبه من أجل يوفنتوس

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة تخفيض ميسي راتبه مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تعرف على غيابات الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري

منذ ساعتين

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يحسم مصيره من ضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

هبوط طائرة من سويسرا بمطار الغردقة على متنها 151 سائحا

"الفجر" ترصد إنهاء إجراءات وصول السائحين بمطار الغردقة الدولي (صور)

بالصور.. فرحة أطفال سويسرا فور وصولهم مطار الغردقة الدولي

مطار الغردقة يستقبل 377 سائحا على متن رحلتين من أوكرانيا وبيلاروسيا

وصول رحلة طيران من أوكرانيا لمطار الغردقة الدولي

مطار الغردقة الدولي يستقبل 124 سائحًا مجريًا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

11:35 م

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

01:10 ص

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

12:28 ص

مفاجآت بالجملة.. تعرف على غيابات الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري

01:29 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان