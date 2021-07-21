Advertisements

لضمان أضحية سليمة.. طرق وشروط اختيار الحيوان قبل الذبح وبعده (فيديو)

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن - تصوير: عبير أحمد
Advertisements

"يوم النحر" أو أول أيام عيد الأضحى المبارك، هو يوم يُقدم فيه المسلمون على الذبح، وهي فريضة على الأغنياء ليطعموا بها الفقراء والأقارب، وهو عبارة عن خراف أو ماعز أو أبقار، أو أي نوع من أنواع الماشية، أو أي نوع من الدواب الحلال التي أحلّها الله سبحانه وتعالى، ويبدأ الذبح من يوم النحر حتى عصر اليوم الرابع من أيام عبد الأضحى المبارك.


وتبتهج الشوارع، هذه المرة ليس بالزينة، ولكن بإطعام الفقراء والمساكين بأغلى أنواع الطعام، وهي اللحوم المختلفة، وفي عيد الأضحى المبارك، تتزين الشوارع بإطعام الفقراء والمساكين، وترتبط صلة الرحم، ويفرح المسلمون بأداء فريضة في الإسلام، والذي يعبر عن الكثير من معاني الفداء والتضحية؛ حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، والأضحية فيها توسعة على النفس والأهل، وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء، والتصدق على الفقراء والمساكين".


لضمان أضحية سليمة.. طرق وشروط اختيار الحيوان قبل الذبح وبعده (فيديو)



هل توجد شروط للأضحية السليمة قبل الذبح؟

في عيد الأضحى المبارك، يتهافت المسلمون إما على الذبح أو على شراء اللحوم المذبوحة، من ضأن أو جملي أو بقري أو جاموسي أو غير ذلك، ولكن هل لذبح الحيوان شروط؟ بالطبع له مواصفات خاصة؛ وذلك للتأكد من أنه حيوان مُعافى من أي مرض، وللحصول على أكبر استفادة غذائية ممكنة، والتأكد من أنه سليم 100%.


وقال الدكتور سيد عبدالرحمن مشرف صالات الذبح بمجزر البساتين الآلي، إن الحيوان يتعرض لنوعين من الكشف؛ النوع الأول هو كشف ما قبل الذبح، وخلاله يتم التأكد من أن لون جلده ناصع البياض، فالحيوان صاحب الجلد الأحمر يكون مصاب بالحمُى، والحيوان صاحب الجلد الأصفر يكون مُصابًا بالصفراء، بالإضافة إلى التأكد من أن عينيه ناصعة البياض، لا هي حمراء أو صفراء.


لضمان أضحية سليمة.. طرق وشروط اختيار الحيوان قبل الذبح وبعده (فيديو)



شروط الأضحية السليمة بعد الذبح

أما المرحة الثانية، أكد الدكتور عماد شهدي الطبيب البيطري بخط 2 آلي بمجزر البساتين، ضرورة الكشف على الحيوان بعد الذبح، للتأكد من عدة نقاط، أهمها أن تشريح القلب للتأكد من عدم إصابته بأي مرض؛ نظرًا أن بعض أنواع الديدان قد تصيب قلب الحيوان والعضلات كثيرة وسريعة الحركة، وأيضًا التأكد من ملمس الكلية والكبد، والذي يكون أكثر نعومة.


وأوضح ضرورة التأكد من أن لون الجلد أبيض طبيعي، وأي تغيير في اللون يؤكد إصابته بمرض ما، بالإضافة إلى التأكد من مظهر الكلية، فيجب تشريحها للتأكد من أن بها لونين أو ثلاثة درجات ألوان.

لضمان أضحية سليمة.. طرق وشروط اختيار الحيوان قبل الذبح وبعده (فيديو)



ما هو ختم المجزر وأهميته

وحذّر الدكتور سيد عبدالرحمن المواطنين، المواطنين من شراء أية لحوم ليس عليها ختم المجزر، فمن الممكن أن تكون مُصابة بمرض ما، أو ميتة قبل الذبح، فتكون مجهولة المصدر من الأساس، والتي بدورها قد تصيب المواطن وأسرته بأمراض خطيرة، وأن الختم هو الضمانة الوحيدة لسلامة الذبائح.


وقال الدكتور عماد شهدي إن الختم الدائري للحيوان صغير السن، والختم المربع للحيوان الكبير، ويتكون الختم من اسم المجزر، واسم المحفاظة، واليوم الذي يدل على ميعاد الذبح، وذلك عن طريق الترميز لأيام الأسبوع من رقم 1 إلى رقم 7، وهو ما يعني من يوم السبت إلى يوم الجمعة.


لضمان أضحية سليمة.. طرق وشروط اختيار الحيوان قبل الذبح وبعده (فيديو)
لضمان أضحية سليمة.. طرق وشروط اختيار الحيوان قبل الذبح وبعده (فيديو)


لضمان أضحية سليمة.. طرق وشروط اختيار الحيوان قبل الذبح وبعده (فيديو)


لضمان أضحية سليمة.. طرق وشروط اختيار الحيوان قبل الذبح وبعده (فيديو)


لضمان أضحية سليمة.. طرق وشروط اختيار الحيوان قبل الذبح وبعده (فيديو)


لضمان أضحية سليمة.. طرق وشروط اختيار الحيوان قبل الذبح وبعده (فيديو)
لضمان أضحية سليمة.. طرق وشروط اختيار الحيوان قبل الذبح وبعده (فيديو)


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجزر البساتين شروط الأضحية السليمة شروط الأضحية الكشف عن الحيوان قبل الذبح الفجر الذبح الحلال الأضحية المصابة

أخبار تهمك

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ حوالي 8 ساعات

لسبب مجهول.. مطرب شعبي شهير يعلن اعتزاله

منذ ساعة

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يعلن رحيل لاعب جديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نجم برشلونة يفجرها: رونالدو طلب مني الانتقال إلى يوفنتوس

منذ ساعتين و 30 دقيقة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يحسم مصيره من ضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تعرف على غيابات الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري

منذ نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

كيفية التعامل مع الحيوان قبل وبعد الذبح في الدقهلية (فيديو وصور)

شراء الصك بالتقسيط ودفع ثمنها من مال الزكاة.. كل ما تريد معرفته عن أحكام الأضحية

عاجل.. تنبيه هام من حماية المستهلك عند شراء اللحوم

"الفجر" في مجزر المنصورة لكشف كواليس العمل وكيفية ذبح الأضاحي (فيديو وصور)

ننشر كيفية اختيار الأضحية وذبحها مجانا بمجازر المنصورة (فيديو)

"طب بيطري القاهرة": 4 صالات لاستيعاب الأضاحي بمجزر البساتين خلال عيد الأضحى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

01:10 ص

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

11:35 م

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

12:28 ص

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

11:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان