لضمان أضحية سليمة.. طرق وشروط اختيار الحيوان قبل الذبح وبعده (فيديو)
"يوم النحر" أو أول أيام عيد الأضحى المبارك، هو يوم يُقدم فيه المسلمون على الذبح، وهي فريضة على الأغنياء ليطعموا بها الفقراء والأقارب، وهو عبارة عن خراف أو ماعز أو أبقار، أو أي نوع من أنواع الماشية، أو أي نوع من الدواب الحلال التي أحلّها الله سبحانه وتعالى، ويبدأ الذبح من يوم النحر حتى عصر اليوم الرابع من أيام عبد الأضحى المبارك.
وتبتهج الشوارع، هذه المرة ليس بالزينة، ولكن بإطعام الفقراء والمساكين بأغلى أنواع الطعام، وهي اللحوم المختلفة، وفي عيد الأضحى المبارك، تتزين الشوارع بإطعام الفقراء والمساكين، وترتبط صلة الرحم، ويفرح المسلمون بأداء فريضة في الإسلام، والذي يعبر عن الكثير من معاني الفداء والتضحية؛ حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، والأضحية فيها توسعة على النفس والأهل، وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء، والتصدق على الفقراء والمساكين".
هل توجد شروط للأضحية السليمة قبل
الذبح؟
في عيد الأضحى المبارك، يتهافت المسلمون إما على الذبح
أو على شراء اللحوم المذبوحة، من ضأن أو جملي أو بقري أو جاموسي أو غير ذلك، ولكن
هل لذبح الحيوان شروط؟ بالطبع له مواصفات خاصة؛ وذلك للتأكد من أنه حيوان مُعافى
من أي مرض، وللحصول على أكبر استفادة غذائية ممكنة، والتأكد من أنه سليم 100%.
وقال الدكتور سيد عبدالرحمن مشرف صالات الذبح بمجزر البساتين الآلي، إن الحيوان يتعرض لنوعين من الكشف؛ النوع الأول هو كشف ما قبل الذبح، وخلاله يتم التأكد من أن لون جلده ناصع البياض، فالحيوان صاحب الجلد الأحمر يكون مصاب بالحمُى، والحيوان صاحب الجلد الأصفر يكون مُصابًا بالصفراء، بالإضافة إلى التأكد من أن عينيه ناصعة البياض، لا هي حمراء أو صفراء.
أما المرحة الثانية،
أكد الدكتور عماد شهدي الطبيب البيطري بخط 2 آلي بمجزر البساتين، ضرورة الكشف على
الحيوان بعد الذبح، للتأكد من عدة نقاط، أهمها أن تشريح القلب للتأكد من عدم
إصابته بأي مرض؛ نظرًا أن بعض أنواع الديدان قد تصيب قلب الحيوان والعضلات كثيرة
وسريعة الحركة، وأيضًا التأكد من ملمس الكلية والكبد، والذي يكون أكثر نعومة.
وأوضح ضرورة التأكد من أن لون الجلد أبيض طبيعي، وأي تغيير في اللون يؤكد إصابته بمرض ما، بالإضافة إلى التأكد من مظهر الكلية، فيجب تشريحها للتأكد من أن بها لونين أو ثلاثة درجات ألوان.
ما هو ختم المجزر وأهميته
وحذّر الدكتور سيد عبدالرحمن المواطنين، المواطنين
من شراء أية لحوم ليس عليها ختم المجزر، فمن الممكن أن تكون مُصابة بمرض ما، أو
ميتة قبل الذبح، فتكون مجهولة المصدر من الأساس، والتي بدورها قد تصيب المواطن وأسرته
بأمراض خطيرة، وأن الختم هو الضمانة الوحيدة لسلامة الذبائح.
وقال الدكتور عماد شهدي إن الختم الدائري للحيوان صغير السن، والختم المربع للحيوان الكبير، ويتكون الختم من اسم المجزر، واسم المحفاظة، واليوم الذي يدل على ميعاد الذبح، وذلك عن طريق الترميز لأيام الأسبوع من رقم 1 إلى رقم 7، وهو ما يعني من يوم السبت إلى يوم الجمعة.
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