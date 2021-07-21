لضمان أضحية سليمة.. طرق وشروط اختيار الحيوان قبل الذبح وبعده (فيديو)

"يوم النحر" أو أول أيام عيد الأضحى المبارك، هو يوم يُقدم فيه المسلمون على الذبح، وهي فريضة على الأغنياء ليطعموا بها الفقراء والأقارب، وهو عبارة عن خراف أو ماعز أو أبقار، أو أي نوع من أنواع الماشية، أو أي نوع من الدواب الحلال التي أحلّها الله سبحانه وتعالى، ويبدأ الذبح من يوم النحر حتى عصر اليوم الرابع من أيام عبد الأضحى المبارك.



وتبتهج الشوارع، هذه المرة ليس بالزينة، ولكن بإطعام الفقراء والمساكين بأغلى أنواع الطعام، وهي اللحوم المختلفة، وفي عيد الأضحى المبارك، تتزين الشوارع بإطعام الفقراء والمساكين، وترتبط صلة الرحم، ويفرح المسلمون بأداء فريضة في الإسلام، والذي يعبر عن الكثير من معاني الفداء والتضحية؛ حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، والأضحية فيها توسعة على النفس والأهل، وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء، والتصدق على الفقراء والمساكين".



