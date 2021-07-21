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تصعيد 6 لاعبين من فريق الشباب للمشاركة في مران الأهلي استعدادًا لمباراة البنك

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  مرانا قويا مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعاد الفريق إلى التدريبات بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة، عقب العودة من المغرب بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين؛ للتأكيد على بعض الأمور المتعلقة بالمباريات المقبلة في بطولة الدوري.

وشهد المران تصعيد عدد من اللاعبين من قطاع الناشئين، وهم؛ أحمد طارق سليمان، وفهد جمعة ووليد مصطفى، وعبدالرحمن أشرف «مانو»، وإبراهيم السيد، وذلك لتعويض غياب السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، فيما خاض حراس المرمى تدريبات متنوعة تحت قيادة ميشيل يانكون في إطار تجهيز الجميع للمباراة المقبلة.

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