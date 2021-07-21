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ليفربول يعلن رحيل لاعب جديد

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:05 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أعلن نادي ليفربول، رسمياً، انتقال لاعب الوسط ماركو جرويتش، إلى صفوف بورتو البرتغالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من خلال صفقة بيع نهائية.

وفي بيان رسمي، قال ليفربول: "أكمل لاعب الوسط ماركو جرويتش اليوم الانتقال إلى نادي بورتو".

وأضاف: "عاد الصربي إلى النادي البرتغالي، بعد أن شارك معه في39 مناسبة سجل خلالها هدفين خلال فترة الإعارة في الموسم الماضي".

وتابع: "جرويتش كان أول صفقة للألماني يورجن كلوب، حينما تولى تدريب الريدز، قادمًا حينها من ريد ستار بلجراد في يناير 2016".

وشارك جرويتش في ثماني مباريات مع ليفربول خلال موسمه الأول، وستة مباريات أخرى في الموسم الثاني، ثم انضم إلى كارديف سيتي على سبيل الإعارة.

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