Advertisements

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:10 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 769 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 225068 حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 51 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 283813 من ضمنهم 225068 حالة تم شفاؤها، و16457حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا كورونا فيروس كورونا اصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تعرف على غيابات الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري

منذ نصف ساعة

كارتيرون يحسم مصيره من ضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

ليفربول يعلن رحيل لاعب جديد

منذ أقل من ساعة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 10 ساعة

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

نجم برشلونة يفجرها: رونالدو طلب مني الانتقال إلى يوفنتوس

منذ ساعتين و 29 دقيقة

لسبب مجهول.. مطرب شعبي شهير يعلن اعتزاله

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا و41 حالة وفاة

عاجل| 644 حالة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 641 حالة إصابة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 689 إصابة جديدة

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

01:10 ص

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

11:35 م

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

12:28 ص

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

11:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان