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ريهام عبد الحكيم: سليم سحاب الأب الروحي بالنسبة لي

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة ريهام عبد الحكيم، أن الموسيقار سليم سحاب يمثل لها "الأب الروحى" وقالت: أول وقفة على المسرح وإزاى أمسك ميكرفون كانت مع المايسترو سليم سحاب وفرقة كورال الأوبرا وهو إنسان عظيم على المستويين الفنى والإنسانى فهو إنسان مثقف ومعطاء.


واستطردت عبد الحكيم: "أنا بحب أغانى نسمة محجوب وحافظاها كلها وبيعجبنى فيها جرأتها وتنوع صوتها بتعمل ألوان مختلفة من الغناء وتملك مساحة صوتية كبيرة شرقى وغربى".


وردًّا على سؤال الإعلامية لميس الحديدى حول امتلاك عبد الحكيم  لذات الجرأة التى أشادت بها فى زميلتها نسمة محجوب قالت: "المساحة فى الأغانى الغربى عند نسمة أكبر وبيخليها تستحمل أكتر وتاخد خطوات أكثر جرأة من الشرقى عاطفى ورومانسى".

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