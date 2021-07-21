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مفاجآت بالجملة.. تعرف على غيابات الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى استعداداته لمباراة البنك الأهلى المقرر لها الخميس المقبل، المؤجلة من الجولة 25 لمسابقة الدورى العام.

ويغيب عن الأهلى 7 لاعبين من التشكيل الأساسى للفريق على رأسهم محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، وطاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق، وطلاح محسن، بالإضافة إلى الثنائى أحمد رمضان بيكهام، وناصر ماهر للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، كما يغيب وليد سليمان، للإصابة.

ويدرس الجهاز الفنى إراحة بدر بانون خوفا من تعرضه للإجهاد، خصوصا أنه عاد من المغرب أمس، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها.

وكان موسيمانى قد منح لاعبى الفريق راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب والتتويج بدورى أبطال إفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على كايزر تشيفز بنتيجة 0/3.

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