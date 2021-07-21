آرسنال يحسم مصير تشاكا

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي حسم قراره بشأن بيع نجم الفريق السويسري جرانيت تشاكا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ولفتت صحيفة ميرور البريطانية أن تقارير صحفية ادعت أن تشاكا كان قريبًا من الانتقال إلى روما الإيطالي مقابل 17 مليون يورو في الصيف الحالي.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن آرسنال أبلغ روما بأنه لن يوافق على أي عرض لتشاكا يقل عن 20 مليون يورو.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن روما ينتظر بيع بعض اللاعبين من أجل الحصول على الأموال الخاصة بصفقة تشاكا.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما هو من طالب إدارة ذئاب العاصمة الإيطالية بالتعاقد مع النجم السويسري.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشاكا كان قد ظهر بمستوى جيد مع منتخب سويسرا في بطولة يورو 2020 في الصيف الحالي.



