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دنيا تدعو لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

وعلقت قائلة: "بحبكوا أوي، اللهم اشفي مرضانا، وارحم موتانا".

يذكر أن الفنان سمير غانم توفي يوم الخميس الموافق 20مايو في مستشفى بالقاهرة عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وسبق أن نشر الفنان هشام جمال عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "، بوست يوضح فيه الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.

حيث علق قائلا:"عدى تقريبا 90 يوما على دخول الأم الحنينة والست صاحبة الواجب الأستاذة دلال عبد العزيز، العناية المركزة، ياريت تدعولها تتحسن وربنا يشفيها ويبقى عيد سعيد عليها وعلى بناتها دنيا وايمى، اللى عايشين تجربة صعبة، ربنا يصبرهم عليها، ويخفف عليهم الحمل الكبير والضغط النفسى اللى هما فيه كل لحظة، مع نزول وطلوع الأكسجين ومع كل تغير فى حالتها".

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