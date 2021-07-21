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يسرا خادمة تعاني من العنف الزوجي في فيلم "ليلة العيد"

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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تجسد الفنانة يسرا خلال أحداث فيلم "ليلة العيد" دور خادمة تعاني من العنف الزوجي، حيث يجبرها زوجها علي العمل في البيوت، ومن خلال الفيلم نتعرف علي حكايات كل الأبطال.

وتدور أحداث فيلم "ليلة العيد" في يوم واحد، الوقفة وأول يوم العيد، ويضم عدد من الحكايات المتصلة، ومن مقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.

" ليلة العيد" من بطولة يسرا، مايان السيد، نجلاء بدر، عبير صبري، سيد رجب، ريهام عبد الغفور، محمود حافظ، وغيرهم من النجوم، من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

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