Advertisements

الأهلي يخطط لإعلان صفقته الجديدة قبل الأولمبياد

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
يخطط جهاز كرة القدم في الأهلي لإعلان عن صفقة تعاقده مع كريم فؤاد نجم فريق النجوم قبل بداية أولمبياد طوكيو.

وستعلن إدارة الأهلي عن صفقة التعاقد مع كريم فؤاد لمدة 5 مواسم قبل خوض لقاء مصر وإسبانيا في ضربة البداية في أولمبياد طوكيو.

ويرغب مجلس إدارة القلعة الحمراء في الإعلان الرسمي عن التعاقد مع كريم فؤاد قبل أولمبياد طوكيو وذلك من أجل تجنب وصول أي عروض أوروبية للتعاقد مع اللاعب.

ويجيد كريم فؤاد اللعب في أكثر من مركز سواء في الجبهة اليمنى أو اليسرى كما يجيد اللعب تحت رأس الحربة.

أخبار تهمك

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

نجم برشلونة يفجرها: رونالدو طلب مني الانتقال إلى يوفنتوس

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 11 ساعة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يعلن رحيل لاعب جديد

منذ ساعة و 11 دقيقة

كارتيرون يحسم مصيره من ضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تعرف على غيابات الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري

منذ ساعة الا ربع

لسبب مجهول.. مطرب شعبي شهير يعلن اعتزاله

منذ ساعة و 20 دقيقة

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يتراجع عن ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعتين و 46 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

عاجل| 5 حالات وفاة فقط.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

01:10 ص

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

11:35 م

مفاجأة صادمة.. موسيماني يوافق على بيع نجم الفريق

12:28 ص

مفاجآت بالجملة.. تعرف على غيابات الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري

01:29 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان