الأهلي يخطط لإعلان صفقته الجديدة قبل الأولمبياد

يخطط جهاز كرة القدم في الأهلي لإعلان عن صفقة تعاقده مع كريم فؤاد نجم فريق النجوم قبل بداية أولمبياد طوكيو.





وستعلن إدارة الأهلي عن صفقة التعاقد مع كريم فؤاد لمدة 5 مواسم قبل خوض لقاء مصر وإسبانيا في ضربة البداية في أولمبياد طوكيو.





ويرغب مجلس إدارة القلعة الحمراء في الإعلان الرسمي عن التعاقد مع كريم فؤاد قبل أولمبياد طوكيو وذلك من أجل تجنب وصول أي عروض أوروبية للتعاقد مع اللاعب.





ويجيد كريم فؤاد اللعب في أكثر من مركز سواء في الجبهة اليمنى أو اليسرى كما يجيد اللعب تحت رأس الحربة.



