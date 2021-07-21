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تشيلسي يضغط للتعاقد مع رايس

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 02:09 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يضغط نادي تشيلسي الإنجليزي بقوة من أجل التعاقد مع ديكلان رايس، لاعب وسط وست هام يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن وست هام أبلغ مانشستر يونايتد وتشيلسي بأن سعر رايس يبلغ 100 مليون إسترليني.

وتابعت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد لا يقدر على دفع هذه الأموال، عقب اتفاقه على التعاقد مع جادون سانشو هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة، أن الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، يدفع النادي اللندني لحسم صفقة رايس.

وسيحاول تشيلسي استغلال اهتمام وست هام بالمهاجم الإنجليزي تامي أبراهام، لنقل رايس إلى "ستامفورد بريدج"، حيث يقدر سعره نحو 40 مليون إسترليني، لكنه يعد خارج حسابات توخيل في الموسم المقبل.

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