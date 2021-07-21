السيطرة على حريق بورشة سروجي مفروشات بـ"فابريقة ببا" في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي، على حريق، شب، مساء الثلاثاء، بورشة سروجي مفروشات بمنطقة "الفابريقة" التابعة لمدينة ببا، جنوب محافظة بني سويف، دون خسائر في الأرواح.





وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بورود بلاغًا بنشوب حريق بورشة سروجي مفروشات بمنطقة "الفابريقة" التابعة لمدينة ببا، جنوب المحافظة.





وتم الدفع بسيارات ومعدات الإطفاء اللازمة، التي انتقلت لموقع البلاغ وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل والمحال التجارية والورش المتاخمة.





وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق أسفر عن حريق كمية من الاخشاب والأقمشة التي تستخدم في التصنيع بالورشة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بشأن الحادث.



