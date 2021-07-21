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وفاة ربة منزل سقطت من أعلى منزل أسرتها في بني سويف

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 03:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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لقيت "ربة منزل" مصرعها إثر سقوطها من أعلى منزل بعزبة "التكية" التابعة لقرية أبسوج بمركز الفشن، جنوب بني سويف، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوصول سيدة في العقد الثالث من العمر "جثة هامدة" إلى مستشفى الفشن المركزي، وإدعاء سقوطها من أعلى منزل.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة تدعى "إيمان أ.ح" 24 سنة، ربة منزل، مقيمة عزبة "التكية" التابعة لقرية أبسوج بمركز الفشن، وأكد أهليتها وفاتها إثر سقوطها من أعلى المنزل أثناء قضائها احتياجات أسرتها.

وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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