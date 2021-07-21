حقيقة تخفيض ميسي راتبه مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، حقيقة تخلي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن جزء من راتبه، لتجديد عقده مع برشلونة.





وانتهى عقد ميسي مع برشلونة في يونيو الماضي، وزعمت تقارير أن النجم الأرجنتيني توصل إلى اتفاق مع النادي الكتالوني لتجديد عقده لمدة 5 سنوات مع خفض راتبه بنسبة 50%.





وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي لم يخفض راتبه، حيث إنه اتفق على أن يتقاضى راتبا سنويا يبلغ 150 مليون يورو نظير اللعب مع برشلونة لمدة موسمين.





وتابع التقرير، أن ميسي مستمر مع برشلونة في الموسم المقبل بشكل نهائي، خاصة بعد أن قال والده لا لكل العروض المقدمة من جانب مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مسؤولي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان تواصلوا مع والد ميسي لضم اللاعب مجانًا هذا الصيف، عقب تعثر تجديده مع برشلونة بسبب قانون اللعب المالي النظيف.



