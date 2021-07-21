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6 صفقات.. الكشف عن مطالب كارتيرون لتدعيم صفوف الزمالك بالموسم الجديد

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 02:36 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ملف صفقات الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مطالب كارتيرون في الزمالك
كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر التطورات ملف صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض المقرر انضمامهم إلى صفوف الملكي بداية من الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع مهاجم وصانع لعب ولاعبين في خط الوسط بمركزي 6 و8 وظهير أيمن ومدافع.

وتابع المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يرغب في أن يكون بين الصفقات ثلاثة أجانب في مراكز المهاجم وصانع اللعب ومركز ٨ لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي.

وأكمل المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون طلب التعاقد مع الكونغولي بن مالانجو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي.

وأتم المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي أبدى تمسكه بضم مالانجو لقناعته الكبيرة بقدراته الفنية والبدنية، لتعويض رحيل مصطفى محمد الذي رحل إلى جالطة سراي التركي.

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