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بيانتيش يوافق على تخفيض راتبه من أجل يوفنتوس

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يشعر لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني البوسني ميراليم بيانيتش لحسم مستقبله مع البارسا في ظل رغبته في الرحيل عن كامب نو.
مستقبل بيانتيش مع برشلونة
وزعمت العديد من التقارير أن بيانيتش لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني يرغب في الرحيل عن البارسا في بداية الصيف التضحية بجزء من راتبه السنوي، من أجل إيجاد نادٍ جديد.

من جانبه ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن بيانيتش لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني بات منفتحا الآن على فكرة خفض راتبه، من أجل العودة إلى صفوف فريق يوفنتوس.

وتابعت الصحيفة أن مسؤولي يوفنتوس الإيطالي لا يزالو مهتمون بفكرة عودة بيانيتش، طالما أن اللاعب لن يتمسك براتبه الحالي (8 ملايين يورو).

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن مسؤولي السيدة العجوز يفضلون حسم صفقة مانويل لوكاتيلي، لاعب وسط ساسولو، أولا قبل التحرك صوب بيانيتش لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني.

الجدير بالذكر أن لاعب الوسط البوسني بيانيتش يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024، لكن النادي الكتالوني يرغب في بيعه، من أجل تسهيل تمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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