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خبر سار للجماهير المصرية قبل مواجهة إسبانيا في الأولمبياد

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 03:04 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت شبكة بي إن سبورتس، عن مفاجأة من العيار الثقيل لمحبي المنتخبين المصري والإسباني، في افتتاح منافسات كرة القدم رجال بأولمبياد طوكيو.

وأعلنت الشبكة بث المباراة عبر قناتين، الأولى هي beIN Sports 7 المشفرة، والثانية هي القناة المفتوحة والتي لا تحتاج للاشتراك في أي باقة من باقات المجموعة.

وأشارت القناة أنه عرض استديو تحليلي يبدأ قبل بداية المباراة بحوالي نصف ساعة، وهو ما سيتم عرضه أيضًا عبر القناة المفتوحة.

ولم توضح الشبكة القطرية عن موقف بقية مباريات المنتخبات العربية في الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.

ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره الإسباني، في التاسعة والنصف من صباح بعد غدٍ الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد.

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