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خبر سار للجماهير المصرية قبل مواجهة إسبانيا في الأولمبياد
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 03:04 ص
غدير أحمد
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كشفت شبكة بي إن سبورتس، عن مفاجأة من العيار الثقيل لمحبي المنتخبين المصري والإسباني، في افتتاح منافسات كرة القدم رجال بأولمبياد طوكيو.
وأعلنت الشبكة بث المباراة عبر قناتين، الأولى هي beIN Sports 7 المشفرة، والثانية هي القناة المفتوحة والتي لا تحتاج للاشتراك في أي باقة من باقات المجموعة.
وأشارت القناة أنه عرض استديو تحليلي يبدأ قبل بداية المباراة بحوالي نصف ساعة، وهو ما سيتم عرضه أيضًا عبر القناة المفتوحة.
ولم توضح الشبكة القطرية عن موقف بقية مباريات المنتخبات العربية في الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.
ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره الإسباني، في التاسعة والنصف من صباح بعد غدٍ الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد.
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