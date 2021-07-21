خالد النبوى: مكنتش عايز ابنى يمثل لكن لما شفته في "الاختيار" اطمنت

تحدث النجم خالد النبوي، عن ابنه نور الذى يخوض مجال التمثيل مؤخرا بمشاركته في مسلسل الاختيار 2، قال: الأقدار عملت معايا اللى عملته مع أبويا، مكانش عايزنى أمثل، وأنا كمان مكنتش عايز ابنى يطلع ممثل، وسافر خارج مصر للدراسة وراح يشتغل فى دار عرض سينمائى بليل، وراح أقدم لدراسة التمثيل فى أمريكا وقبلوه.





وأضاف: "أبويا رفض أمثل لكن جه اتفرج عليا فى معهد الفنون المسرحية اطمأن، وده نفس اللى حصل لى مع نور، فى مشهد استشهاد أحمد شوشة في مسلسل الاختيار، شفته اطمنت".