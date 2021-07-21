كارمن بصيص تستعد لـتصوير "عروس بيروت 3" في هذا الموعد

تستعد الفنانة اللبنانية كارمن بصيص، لتصوير الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت" نهاية شهر أغسطس المقبل.





وستشرع بصيص في تصوير دورها في المسلسل بعد النجاح الكبير التي حققته أمام النجم أحمد عز من خلال دورها في فيلم "العارف" الذى يعرض حاليًا في السينمات.





وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "عروس بيروت" للنجمين ظافر العابدين وكارمن بصيبص، قد قررت تقديم جزء ثالث منه بعد نجاحه، وتحدد أغسطس المقبل، ليكون موعد إنطلاق العمل.







