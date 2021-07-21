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مدافع يوفنتوس يطلب الرحيل
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 03:35 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة مدافع يوفنتوس، في الرحيل عن صفوف السيدة العجوز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا للمعلومات الواردة بموقع "كالتشيو ميركاتو"، فأن قلب الدفاع التركي ميريح ديميرال، خضع لفحوصات طبية، قبل انطلاق الفترة التحضيرية من أجل الانضمام للفريق".
وأضاف:"ورغم قيامه بالعديد من الفحوصات الطبية، إلا أن إقامته في تورينو قد تكون قصيرة المدى، في ظل رغبة المدافع في الرحيل عن صفوف البيانكونيري".
وتابع:"ويريد ديميرال في الرحيل تأتي لأنه يريد أن يكون لاعبًا أساسيًا يشارك بشكل منتظم، وهو أمر صعب في الفترة الحالية في ظل تواجد جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وماتياس دي ليخت".
وأكمل:" أن يوفنتوس على استعداد لبيع ديميرال مقابل 30 مليون يورو، لكن وكلاء اللاعب يعتقدون أن السعر الذي يطلبه اليوفي مرتفع للغاية".
وأتم:"وترغب العديد من الأندية الدوري الإنجليزي مثل توتنهام هوتسبير، ليستر سيتي وإيفرتون، بجانب أندية الكالتشيو روما وأتالانتا".
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