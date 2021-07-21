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مدافع يوفنتوس يطلب الرحيل

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 03:35 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة مدافع يوفنتوس، في الرحيل عن صفوف السيدة العجوز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للمعلومات الواردة بموقع "كالتشيو ميركاتو"، فأن قلب الدفاع التركي ميريح ديميرال، خضع لفحوصات طبية، قبل انطلاق الفترة التحضيرية من أجل الانضمام للفريق".

وأضاف:"ورغم قيامه بالعديد من الفحوصات الطبية، إلا أن إقامته في تورينو قد تكون قصيرة المدى، في ظل رغبة المدافع في الرحيل عن صفوف البيانكونيري".

وتابع:"ويريد ديميرال في الرحيل تأتي لأنه يريد أن يكون لاعبًا أساسيًا يشارك بشكل منتظم، وهو أمر صعب في الفترة الحالية في ظل تواجد جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وماتياس دي ليخت".

وأكمل:" أن يوفنتوس على استعداد لبيع ديميرال مقابل 30 مليون يورو، لكن وكلاء اللاعب يعتقدون أن السعر الذي يطلبه اليوفي مرتفع للغاية".

وأتم:"وترغب العديد من الأندية الدوري الإنجليزي مثل توتنهام هوتسبير، ليستر سيتي وإيفرتون، بجانب أندية الكالتشيو روما وأتالانتا".

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