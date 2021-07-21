الزمالك يرفض دخول مصطفي فتحي في صفقة تبادلية

رفض مجلس إدارة نادى الزمالك بشكل رسمى دخول مصطفى فتحى لاعب الفريق المروي الأول فى أي صفقات تبادلية خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن إدارة الزمالك ترغب في بقاء مصطفى فتحى وعودته فى الموسم الجديد، عقب تألقه خلال مشاركاته مع نادى سموحة.





ومن جانب آخر، ترغب إدارة نادي بيراميدز في ضم مصطفى فتحى فى صفقة تبادلية مع بعض العناصر التى يريد الفريق السماوى فى ضمها خلال الموسم الجديد.





وفى نفس الوقت يرغب أيضا فرج عامر، رئيس نادى سموحة، فى ضم مصطفى فتحى فى صفقة تبادلية مع نادى الزمالك، ولكن هناك رفضا تاما من جانب إدارة الزمالك.



