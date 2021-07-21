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الزمالك يرفض دخول مصطفي فتحي في صفقة تبادلية
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 03:36 ص
غدير أحمد
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رفض مجلس إدارة نادى الزمالك بشكل رسمى دخول مصطفى فتحى لاعب الفريق المروي الأول فى أي صفقات تبادلية خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن إدارة الزمالك ترغب في بقاء مصطفى فتحى وعودته فى الموسم الجديد، عقب تألقه خلال مشاركاته مع نادى سموحة.
ومن جانب آخر، ترغب إدارة نادي بيراميدز في ضم مصطفى فتحى فى صفقة تبادلية مع بعض العناصر التى يريد الفريق السماوى فى ضمها خلال الموسم الجديد.
وفى نفس الوقت يرغب أيضا فرج عامر، رئيس نادى سموحة، فى ضم مصطفى فتحى فى صفقة تبادلية مع نادى الزمالك، ولكن هناك رفضا تاما من جانب إدارة الزمالك.
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