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الجونة يفاوض مروان محسن

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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دخل مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، حسابات الجهاز الفني لنادي الجونة، للانضمام لصفوف النادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لما ذكرته بعض المصادر، فإن فريق الجونة أبدى رغبة قوية في ضم مروان محسن، حال رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بشكل نهائي والحصول على الاستغناء الخاص به.

ولا يرغب جهاز الكرة في الفريق الأول بنادي الجونة في دفع مقابل مالي للحصول على خدمات مروان محسن، وينتظر رحيله بشكل نهائي عن القلعة الحمراء.

وشارك مروان مع الأهلي خلال الموسم الحالي في 18 لقاء وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

يذكر أن فريق الجونة يتواجد في المركز الـ10 بمسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 36 نقطة بعد خوض 28 لقاء.

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