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طرفها جريزمان.. صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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كشف تقارير صحفية فرنسية، عن وجود صفقة تبادلية جديدة بين يوفنتوس وبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق أن أبرم الناديان صفقة تبادلية في الصيف الماضي بنقل ميراليم بيانيتش إلى برشلونة نظير توقيع آرثر ميلو مع يوفنتوس.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الإسباني خوان لابورتا رئيس برشلونة، اتصل بمسؤولي فريق السيدة العجوز وعرض عليهم الحصول على خدمات انطوان جريزمان، مقابل لاعب أو أكثر.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه لم يعلن بعد عن أسماء اللاعبين المنتظر دخولهم في الصفقة، لكن اسم باولو ديبالا نجم يوفنتوس يعد الأبرز.

وأوضحت أن موقف ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، سيكون صاحي الكلمة الأولى والأخيرة في إتمام هذه الصفقة التبادلية أو إلغائها.

جدير بالذكر أن هناك عدة تقارير قد أشارت إلى وجود صفقة تبادلية بين برشلونة واتليتكو مدريد، يحصل بموجبها النادي الكتالوني على خدمات ساؤول نيجويز قبل أن يصرح رئيس الروخيبلانكوس إنريكي سيريزو بأنه لا يعلم شيئا عن تلك الصفقة.

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