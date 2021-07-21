أزمة بين كارتيرون وفاروق جعفر بسبب نجم الأهلي

شهدت الأيام الماضية أزمة بين الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وفاروق جعفر، رئيس لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، بسبب الصفقات التي سيتم تدعيم بها الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن هناك أزمة بين كارتيرون وفاروق جعفر، بسبب المهاجم الذي سيتم تدعيم به الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرفض من كارتيرون التعاقد مع عمرو جمال، مهاجم الأهلي والمعار لصفوف طلائع الجيش، والذي حصل الزمالك على توقيعه، بعد الجلسة التي جمعته مع فاروق جعفر بحضور ميدو حزين، وكيل أعماله.





ويرى فاروق جعفر أن عمرو جمال هو الأفضل لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد، بعد المستوى الذي ظهر عليه مع فريقه هذا الموسم، خاصة أنه لن يكلف النادي أي مقابل مادي.





هذا على عكس حسام حسن، مهاجم نادي سموحة، حيث طلب مسؤولو ناديه الحصول على 40 مليون جنيه من أجل الموافقة على بيعه.





ويصر كارتيرون على التعاقد مع حسام حسن، والكونغولي بن مالانجو، مهاجم فريق الرجاء المغربي، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم.



