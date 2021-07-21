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انضمام رباعي برشلونة للتدريبات الجماعية

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن انضمام أربعة لاعبين إلى تدريبات برشلونة الإسباني وذلك ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن تدريبات اليوم شهدت ظهور الهولندي ممفيس ديباي لأول مرة في تدريبات الفريق الكتالوني عقب انضمامه في الصيف الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديباي انضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون الفرنسي ليوقع على عقد يربطه ببرشلونة لمدة موسمين حتى صيف 2023.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه انضم أيضًا إلى التدريبات كلا من: فرينكي دي يونج وكليمنت لينجليت وأنطوان جريزمان.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن موقف الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا من ضم هذا الرباعي إلى قائمة مباراة ناستيك دي تاراجونا الودية غدًا الأربعاء مازال غير واضحا.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن الاحتمال الأكبر ألا يحصل اللاعبون الأربعة على دقائق غدًا بينما قد يشاركون أمام جيرونا يوم السبت المقبل.

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