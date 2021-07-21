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الأهلي يكافئ أكرم توفيق

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مكافأة أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد الأداء المميز خلال الفترة الأخيرة.

واوضحت تقارير صحفية أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالأهلي، استقرت على تعديل وتجديد عقد أكرم توفيق، وهو ما صدق عليه مجلس إدارة الأحمر.

وقامت اللجنة برفع تقرير إلى مجلس الإدارة، أوضحت خلاله أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية 2023، وكان يتقاضى 2 مليون و500 ألف سنويًا.

وترى اللجنة أنه لابد من تجديد عقد اللاعب لمدة ثلاث مواسم مقبلة، مقابل 6 ملايين سنويًا، أي يتقاضى 18 مليون، خلال المدة المحددة.

ومن المقرر أن يقوم الأهلي بتفعيل هذا القرار، فور عودته من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

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