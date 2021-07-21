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أخبار سارة في برشلونة قبل إنطلاق الموسم الجديد

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 05:21 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تلقى المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، أخبارا سارة قبل إنطلاق الموسم الكروي الجديد في إسبانيا.

أخبار سارة في برشلونة الإسباني
ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مران اليوم في برشلونة شهد ظهور المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لأول مرة في تدريبات البارسا، عقب انضمامه إلى النادي الكتالوني هذا الصيف.

وكان مسؤولو برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا قد تعاقدوا مع ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع أولمبيك ليون، ليوقع على عقد يربطه بالبارسا لمدة موسمين حتى صيف 2023.

وتابعت الصحيفة أن تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني شهدت عودة كل من: فرينكي دي يونج وكليمنت لينجليت وأنطوان جريزمان.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن موقف المدرب رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة من ضم الرباعي إلى قائمة مباراة ناستيك دي تاراجونا الودية، غدًا الأربعاء، لا يزال غير واضح.

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