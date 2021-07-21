تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو

يواجه المنتخب المصري الأولمبي، نظيره منتخب إسبانيا، في إطار مباريات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو.





وتقام المباراة التي ستجمع بين منتخبي مصر وإسبانيا، غدًا الخميس، الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.





تردد bein sports القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

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