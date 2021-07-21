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بيريز يصدم جماهير ريال مدريد بشأن الصفقات

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة بشأن صفقات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت إذاعة "راديو ماركا" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، قام بإبلاغ أعضاء مجلس إدارة النادي، أنه ليس من المتوقع إبرام صفقات هذا الصيف.

وكان ريال مدريد تعاقد مع النمساوي دافيد ألابا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ الألماني، ولم يبرم أي صفقات أخرى.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد سيعتمد على لاعبيه المُعارين العائدين مثل مارتن أوديجارد وجاريث بيل وسيبايوس ويمكن إضافة فاييحو ويوفيتش وكوبو.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان يسعى للتعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، أو إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي كان يحلم بها الجماهير وبالتالي فإن هذا القرار قد حطم أحلامهم.

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