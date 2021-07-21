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تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يخوض منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم مباراة قوية ضد نظيره منتخب إسبانيا يوم الخميس، في افتتاح مشواره بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) والتي تبدأ فعالياتها خلال الأيام المقبلة.

منتخب مصر يلعب في دورة الألعاب الأولمبية ضمن مجموعة تضم معه (الأرجنتين – اسبانيا – استراليا).

وتقام مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب إسبانيا في تمام التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، غدًا الخميس الموافق 22 يوليو الجاري.

وأعلنت شبكة بي إن سبورتس إذاعة مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب إسبانيا في الجولة الأولى من منافسات كرة القدم بـ”أولمبياد طوكيو” عبر قناتها المفتوحة على تردد 11052 على القمر الصناعي نايل سات.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - أسامة جلال - أحمد أبو فتوح.

خط الوسط : أكرم توفيق - إمام عاشور - رمضان صبحي - كريم العراقي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان.

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