موعد مباراة أتالانتا الأولى في الدوري الايطالي

يترقب عشاق الكرة الإيطالية مباراة أتالانتا الأولى وذلك في مستهل مشواره في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في الموسم الجديد 2021/2022.





ومن المقرر أن تقام مباراة أتالانتا و تورينو يوم السبت 21 أغسطس 2021 على استاد أولمبيكو دي تورينو وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي في الموسم الجديد.





وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





يذكر أن أتالانتا كان قد أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة، حيث تأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بينما يسعى تورينو الذي حصد المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 37 نقطة إلى تحسين صورته أمام جماهيره وتحقيق مركز متقدم في الكالتشيو والتأهل للبطولات الأوروبية.



