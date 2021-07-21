بقيادة نجم برشلونة.. تشكيل إسبانيا المتوقع ضد مصر في الأولمبياد

يترقب عشاق الكرة المصرية، المواجهة النارية التي ستجمع بين منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم ونظيره منتخب إسبانيا يوم الخميس، في الجولة الأولى بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) والتي تبدأ فعالياتها خلال الأيام المقبلة.





وتنطلق مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب إسبانيا في تمام التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، غدًا الخميس الموافق 22 يوليو الجاري.





وكشفت شبكة بي إن سبورتس عن إذاعة مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب إسبانيا في ال جولة الأولى من منافسات كرة القدم بـ”أولمبياد طوكيو” عبر قناتها المفتوحة على تردد 11052 على القمر الصناعي نايل سات.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب إسبانيا المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: أوناي سيمون





خط الدفاع: أوسكار مينجويزا - إريك جارسيا - باو توريس - خوان ميراندا.





خط الوسط: كارلوس سولير - ماركو أسينسيو - بيدري جونزاليس





خط الهجوم: داني أولمو - ميكيل أويارزابال - رافا مير.



