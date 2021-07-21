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موعد مباراة ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:21 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإيطالية إلى مشاهدة مباراة ميلان ضد يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في الموسم الجديد 2021/2022.

قدم ميلان في الموسم الماضي آداءا رائعا استعاد فيه ثقة جماهيره، حيث احتل المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي ليتأهل إلى بطول دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لسنوات.

في حين يسعى يوفنتوس للدخول بقوة في الموسم الحالي والمنافسة على لقب الدوري الذي غاب عنه في الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الرابع بعد أن خطف إنتر ميلان لقب الكالتشيو لصالحه.

ومن المقرر أن تقام مباراة ميلان ويوفنتوس يوم الأحد 19 سبتمبر 2021 على استاد أليانز ستاديوم معقل السيدة العجوز وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي في الموسم الجديد.

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