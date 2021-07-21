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موعد مباراة مصر وإسبانيا في الجولة الأولى من أولمبياد طوكيو

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 07:41 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد منتخب مصر الأولمبي لكرة لبدء مشواره في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) والتي تبدأ فعالياتها خلال أيام، حيث يصطدم الفراعنة بالمنتخب الأسباني في أولى جولات مرحلة المجموعات بالأولمبياد.

منتخب مصر يلعب في دورة الألعاب الأولمبية ضمن مجموعة تضم معه (الأرجنتين – اسبانيا – استراليا).

وتقام مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب إسبانيا في تمام التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، غدًا الخميس الموافق 22 يوليو الجاري.

وأعلنت شبكة بي إن سبورتس إذاعة مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب إسبانيا في الجولة الأولى من منافسات كرة القدم بـ”أولمبياد طوكيو” عبر قناتها المفتوحة، لتتيج الفرصة أمام الجماهير المصرية لمتابعة المباراة

وستذاع مباراة مصر وإسبانيا عبر القناة المفتوحة لشبكة bein sports على تردد 11052، معامل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

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