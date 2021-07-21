موعد مباراة بوروسيا دورتموند الأولى في الدوري الألماني

كشفت رابطة الدوري الالماني (بوندسليجا)، عن جدول مباريات الموسم الجديد، والمقرر له الثالث عشر من أغسطس المقبل.





ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الألماني بمواجهة حامل لقب النسخة الماضية فريق بايرن ميونيخ ضد نظيره بروسيا مونشنجلادباخ، في الثالث عشر من أغسطس المقبل على ملعب بروسيا بآرك.





ويستهل بروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد بمواجهة اينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق الرابع عشر من أغسطس، على ملعب سيجنال ايدونا بآرك.





كما تقرر إقامة المرحلة الأخيرة من الدوري في 14 مايو 2022 وتتضمن مواجهة فولفسبورج مع بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند مع هيرتا برلين وأرمينيا بيليفيلد مع لايبزج.





جدير بالذكر أن دورتموند قد أنهى الموسم الماضي مسابقة الدوري في المركز الثالث برصيد 64 نقطة وبفارق نقطة واحده عن صاحب المركز الثاني فريق لايبزيج.



