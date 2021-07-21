موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، يوم غدًا الخميس 22 من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة النهائية.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.



